BTS startet Konzerttournee in Japan

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat am Dienstag ihre Konzerttournee in Japan gestartet.In der Umgebung des Tokyo Dome, wo die erste Show der Tournee stattfand, versammelten sich schon am frühen Morgen viele Fans der Boygroup.Zum Abschluss des Konzerts sagte das Mitglied Jimin, ihm tue es sehr leid, den Fans mit einer Reihe von Ereignissen in letzter Zeit Sorgen bereitet zu haben.Anlass ist, dass ein japanisches Medium im Oktober behauptete, dass BTS anti-japanische Aktivitäten durchführe. Die Behauptung wurde damit begründet, dass Jimin letztes Jahr ein T-Shirt getragen hatte, auf dem Worte und Bilder im Zusammenhang mit der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft aufgedruckt waren. Japanische Sender sagten daraufhin Auftritte von BTS ab.In der Umgebung des Konzertorts verabredeten sich japanische Rechtsextremisten zu einer Staffel von Ein-Mann-Demonstrationen und machten mit anti-koreanischen Hasstiraden auf sich aufmerksam.Trotzdem rangierte die neue Single von BTS, die letzte Woche in Japan veröffentlicht wurde, auf Platz eins der Oricon Single Charts. Die Gruppe wird bis Februar in vier japanischen Städten auftreten.