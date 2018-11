Präsident Moon schlägt Sondergipfel zwischen Südkorea und ASEAN vor

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat vorgeschlagen, nächstes Jahr einen Sondergipfel zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und den ersten Gipfel zwischen Südkorea und den Mekong-Staaten abzuhalten.Den entsprechenden Vorschlag unterbreitete er beim 20. Korea-ASEAN-Gipfel am Mittwoch in Singapur.Im kommenden Jahr würden das 100. Jubiläum der Gründung der Provisorischen Regierung der Republik Korea und das 30. Jahr der Aufnahme der Beziehungen zwischen Südkorea und ASEAN gefeiert. Aus dem Anlass möchte er mit den Regierungs- und Staatschefs der ASEAN in eine neue Zukunft starten, hieß es.Durch die Treffen würden die Beziehungen zwischen Südkorea und ASEAN um eine Stufe verbessert. Er hoffe, dass Frieden und Wohlstand in Asien durch vereinte Bemühungen schneller verwirklicht würden, sagte Moon.Moon betonte, seine Neue Südpolitik stelle den Ausdruck des starken Willens Südkoreas für ein gemeinsames Gedeihen mit ASEAN dar. Er habe sich in den letzten zwölf Monaten mit Amtskollegen aus verschiedenen Ländern getroffen, Visionen ausgetauscht und sich bemüht, um die Kooperationsgrundlage zu festigen. Er wolle bis nächste Jahr alle Staats- oder Regierungschefs der ASEAN-Länder treffen und größeres Vertrauen aufbauen.Der Staatschef sagte weiter, dass er auf das unbegrenzte Potenzial und die vereinte Kraft der ASEAN vertraue. Er habe die feste Vision, gemeinsam mit ASEAN eine menschenorientierte Gemeinschaft von Frieden und Gedeihen zu schaffen.Moon erläuterte, dass die Bemühungen in Bezug auf die Neue Südpolitik jüngst Ergebnisse zeigten. Das Handelsvolumen zwischen Südkorea und ASEAN habe von Januar bis September um sechs Prozent im Vorjahresvergleich auf 120 Milliarden Dollar zugenommen, die Zahl der Besucher auf beiden Seiten sei um 17 Prozent gestiegen und habe acht Millionen übertroffen, hieß es.