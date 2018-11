Südkoreas Geheimdienst: Gewöhnliche Aktivitäten an Nordkoreas Sakkanmol-Raketenstützpunkt

Photo : KBS News

Nach Angaben von Südkoreas Geheimdienst sind am nordkoreanischen Raketenstützpunkt Sakkanmol gewöhnliche Aktivitäten beobachtet worden.Diese Einschätzung wurde heute gegenüber der Presse vor einer Sitzung des parlamentarischen Geheimdienstausschusses mitgeteilt.Die US-Denkfabrik Zentren für Strategische und Internationale Studien (CSIS) hatte den Stützpunkt in einem Bericht erwähnt, in dem auf 13 nicht deklarierte Raketenbasen hingewiesen wurde.Südkorea kenne die Sakkanmol-Basis und tausche sich mit den USA über die aktuelle Angelegenheit aus. Auch würden Nordkoreas Raketen- und Nuklearanlagen sowie damit zusammenhängende Aktivitäten genau beobachtet, hieß es.Der Geheimdienst soll in der Ausschusssitzung außerdem über Nordkoreas Raketenarsenal berichtet haben.