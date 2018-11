Landesweite Reifeprüfung findet statt

Photo : YONHAP News

In Südkorea findet heute die jährliche landesweite Reifeprüfung statt.Knapp 595.000 Prüflinge, damit 1.300 mehr als im vergangenen Jahr, legen den Test für die akademische Reife (CSAT) an 1.190 Prüfungsorten ab.Die Prüfung startete um 8.40 Uhr, die Prüflinge werden zuerst im Koreanischen getestet. Es folgen die Aufgaben in Mathematik, Englisch, koreanischer Geschichte und Naturwissenschaften. Die Prüfung endet um 17.40 Uhr mit dem fünften Aufgabenteil zu einer zweiten Fremdsprache.Für ein reibungsloses Eintreffen von Prüflingen setzte die Stadt Seoul in den Morgenstunden mehr U-Bahnen und Busse ein. Der Arbeitsbeginn im öffentlichen Dienst wurde landesweit um eine Stunde verschoben.Während des Tests zum Hörverständnis im Rahmen der Englisch-Prüfung von 13.10 bis 13.35 Uhr dürfen Flugzeuge und Hubschrauber nicht starten und landen. Militärische Übungen sind ebenfalls verboten.