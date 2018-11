Präsidenten Moon und Putin betonen Friedensprozess in Korea

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben bei ihrem Treffen am Mittwoch den Friedensprozess in Korea betont.Moon sagte bei dem Treffen in Singapur, er rechne damit, dass Spitzengespräche beider Koreas und zwischen den USA und Nordkorea einen bedeutenden Fortschritt für den Prozess der Denuklearisierung und Friedensschaffung bringen.Moon bezog sich mit der Bemerkung am Rande des Treffens der Länder der Vereinigung südostasiatischer Nationen (ASEAN) auf den geplanten Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul und einen zweiten Gipfel zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump.Südkoreas Staatsoberhaupt dankte Putin für sein Interesse und seine Unterstützung in den Friedensbemühungen auf der koreanischen Halbinsel.Putin hob daraufhin die Kooperation zwischen Seoul und Moskau hervor, darunter in Fragen betreffend die koreanische Halbinsel.Der russische Präsident erwähnte außerdem die regen Handelstätigkeiten zwischen beiden Ländern. Er wies darauf hin, dass Südkorea der zweitgrößte Handelspartner unter den Ländern in der Region Asien und Pazifik sei. Der bilaterale Handel sei 2017 um 27 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen und habe im laufenden Jahr bereits um 20 Prozent zugenommen.