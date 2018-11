Moon wird in Singapur US-Vize Pence treffen und an ASEAN-Treffen teilnehmen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird heute in Singapur den US-amerikanischen Vize-Präsidenten Mike Pence treffen.Bei ihrer ersten Begegnung seit dem Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar sollen Wege zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Etablierung von Frieden in der Region erörtert werden.Im Anschluss an das Gespräch mit Pence wird Moon am ASEAN plus Drei teilnehmen, einem um die Länder Südkorea, China und Japan erweiterten Gipfel der zehn Mitgliedsländer der Vereinigung südostasiatischer Nationen (ASEAN).Auch der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe reiste zu dem Gipfel an. Laut dem südkoreanischen Präsidialamt sei aber kein Treffen mit Moon geplant.Nach dem Ende des ASEAN plus Drei-Gipfels wird Moon noch am 13. Ostasiengipfel teilnehmen. Daran nehmen Vertreter ostasiatischer und südostasiatischer Länder sowie der USA und Australiens teil.