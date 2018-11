Handel der Aktien von Samsung BioLogics wegen Verdachts auf Bilanzbetrug ausgesetzt

Der Handel der Aktien von Samsung BioLogics ist wegen des Verdachts auf einen Bilanzbetrug ausgesetzt worden.Kim Yong-beom, Vorsitzender der Aufsichtsbehörde Kommission für Wertpapiere und Termingeschäfte, gab am Mittwoch bekannt, dass das Unternehmen im Jahr 2015 gegen Buchhaltungsrichtlinien verstoßen habe.Die Kommission wolle den Fall an die Staatsanwaltschaft weiterleiten und dem Unternehmen raten, die Verantwortlichen zu entlassen und einen Rechnungsprüfer einzusetzen.Laut Kim habe das Unternehmen in seiner Beschreibung des Verhältnisses zum Tochterunternehmen Samsung Bioepis Informationen über wichtige Änderungen bei den Buchhaltungsmethoden ausgelassen. Damit sei offenbar versucht worden, den Wert beider Unternehmen künstlich in die Höhe zu treiben.Samsung BioLogics wies in einer Erklärung jegliches Fehlverhalten von sich. Die Entscheidung der Kommission sei bedauerlich. Das Unternehmen wolle eine Verwaltungsklage anstrengen, um die Rechtmäßigkeit seines Handelns feststellen zu lassen.