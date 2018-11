Politik Südkoreanische Lieferanten von Öl für US-Militär zahlen Strafe wegen Ausschreibungsbetrugs

Drei südkoreanische Lieferanten von Öl für US-Militärstützpunkte zahlen eine Strafe wegen Ausschreibungsbetrugs.



Das US-Justizministerium teilte am Mittwoch mit, dass SK Energy, GS Caltex Corporation und Hanjin Transportation sich schuldig bekennen würden, Preisabsprachen vorgenommen zu haben. Sie würden insgesamt 260 Milliarden Won oder 236 Millionen Dollar Strafe zahlen.



154 Millionen Dollar würden als Schadenersatz gezahlt, 82 Millionen Dollar als Strafe.



Die Unternehmen hätten etwa gegen März 2005 mit ihren geheimen Absprachen begonnen und diese Praxis bis 2016 fortgesetzt.



Laut Makan Delrahim von der Kartellrechtsabteilung des Ministeriums hätten die Lieferanten ihre Fixpreise rund zehn Jahre lang miteinander abgesprochen. Das Verteidigungsministerium habe daher deutlich mehr für die Öllieferungen an seine Militäreinrichtungen in Südkorea zahlen müssen.