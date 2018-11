Britisches Reisebüro wirbt Teilnehmer für Sprachkurse in Nordkorea an

Photo : KBS News

In Europa werden erstmals Teilnehmer für Sprachkurse in Nordkorea angeworben.Ein auf Nordkorea-Touren spezialisiertes Reisebüro in Großbritannien wirbt Teilnehmer an einem einmonatigen Sprachkurs an der Kim Chol-ju-Universität in Pjöngjang im kommenden Juli an. Das Programm kostet 2.499 Euro einschließlich Unterbringung. Ein zehntägiges Programm in Chongjin kostet 1.495 Euro.Das Programm beinhaltet auch Exkursionen zu Sehenswürdigkeiten in Pjöngjang und den Regionen.Reisebüros in Großbritannien und Deutschland bieten Touren nach Pjöngjang zum Jahreswechsel an. Das Programm umfasst das Feuerwerk zu Neujahr und eine Stadtbesichtigung.Der Tourismus ist nicht von den Sanktionen gegen Nordkorea betroffen. Lediglich die Lieferung von Waren, Materialien und Bargeld für den Bau touristischer Einrichtungen ist verboten.Jedes Jahr hatten über 5.000 Westler Nordkorea besucht. Seit 2017, als die Weltgemeinschaft Nordkorea stark unter Druck setzte, sank die Zahl deutlich. Experten warnen, dass Reisen nach Nordkorea immer noch Risiken bergen.