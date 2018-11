Politik Südkoreanische Unternehmer im Ausland besuchen Pjöngjang

Eine Gruppe von im Ausland tätigen südkoreanischen Unternehmern besucht Nordkorea.



Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte am Mittwoch mit, einen Nordkorea-Besuch einer 97-köpfigen Gruppe zur Teilnahme an einer Unternehmerversammmlung in Pjöngjang genehmigt zu haben. Dazu zählen über 80 Geschäftsleute im Ausland, die zu der World Federation of Korean Association of Commerce gehören, und Funktionäre.



Der Besuch erfolgt auf Einladung nordkoreanischer Organisationen wie des Asiatisch-Pazifischen Friedenskomitees.



Die Unternehmergruppe wird am Donnerstag von Schenyang in China nach Pjöngjang fliegen und bis Sonntag in Nordkorea bleiben. Sie werden Industriestandorte besuchen und Diskussionen mit Nordkoreanern führen, um Investitionsmöglichkeiten auszuloten.



Ein Vertreter des Vereinigungsministeriums sagte, dass Seoul seines Wissens die USA im Voraus über den Unternehmerbesuch informiert habe. Der Besuch hänge nicht mit einer Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Kooperation zwischen beiden Koreas zusammen.



Der Weltverband wurde 1993 gegründet und hat 246 Mitgliedsorganisationen in 68 Ländern.