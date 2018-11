Korea-Amerikaner Andy Kim ins US-Repräsentantenhaus gewählt

Photo : YONHAP News

Der Wahlsieg des Korea-Amerikaners Andy Kim bei den US-Zwischenwahlen steht nun endgültig fest.Das berichteten US-Medien wie „New York Times“. Er ist somit das erste koreanischstämmige Mitglied des US-Repräsentantenhauses seit Jay Kim, der von 1993 bis 1999 in der Kammer gesessen hatte.Andy Kim erhielt im Kongress-Wahlbezirk 3 von New Jersey 49,9 Prozent der Stimmen. Somit konnte sich der Demokrat mit einem Vorsprung von 1,1 Prozentpunkten gegen den Republikaner Tom MacArthur durchsetzen.Kim verkündete bereits am 8. November, zwei Tage nach dem Wahltag, seinen Sieg. Er diente in der Obama-Regierung als Experte für Nahostfragen im Nationalen Sicherheitsrat.