US-Vizepräsident betont Kooperation für Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

US-Vizepräsident Mike Pence hat während seiner Asienreise die Umsetzung der Sanktionen gegen Nordkorea betont.Pence traf am Mittwoch in Singapur den indischen Premierminister Narendra Modi. Er bedankte sich für die Kooperation Indiens bei der Druckkampagne der USA gegenüber Nordkorea. Er äußerte die Hoffnung, dass die USA und Indien weiter für die Druckausübung kooperieren würden.Bei seinem Treffen mit dem vietnamesischen Premierminister Nguyen Xuan Phuc dankte Pence ebenfalls für die Unterstützung Vietnams für die Sanktionen gegen Nordkorea.Pence hatte zuvor bei seinem Besuch in Japan die Position bekräftigt, dass die Nordkorea-Sanktionen fortgesetzt würden.Unterdessen sagte der südkoreanische Botschafter in den USA, Cho Yoon-je, er gehe davon aus, dass das für letzte Woche vorgesehene hochrangige Treffen zwischen Nordkorea und den USA nicht abgesagt sondern verschoben worden sei. Er erwarte, dass bald ein neuer Termin festgelegt werde.Beide Seiten hätten den eindeutigen Willen, Impulse für den Dialog aufrechtzuerhalten. Die USA stünden mit Nordkorea in Kontakt, um einen neuen Termin zu vereinbaren, äußerte Cho.Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon, der derzeit die USA besucht, wird US-Außenminister Mike Pompeo treffen. Beide werden über innerkoreanische Kooperationsprojekte diskutieren.