Twice rangiert mit koreanischsprachigem Album auf Platz eins in japanischen Charts

Photo : YONHAP News

Die Girlgroup Twice hat mit ihrem neuesten Minialbum den Spitzenplatz in den japanischen Oricon Wochencharts für Alben und Digital Album Charts rangiert.Das Ergebnis ist umso bemerkenswerter, da die Lieder des im November veröffentlichten Albums „Yes or Yes“ auf Koreanisch und nicht auf Japanisch gesungen wurden. Es ist das erste Mal für Twice, mit einer koreanischsprachigen CD den ersten Platz in japanischen Musikcharts belegt zu haben.Twice tritt zudem als erste koreanische Girlgroup das zweite Jahr in Folge in dem „Kohaku Uta Gassen“, einem populären Musikprogrogramm des japanischen Senders NHK auf, das an jedem Silvesterabend ausgestrahlt wird. NHK veröffentlichte am Mittwoch die Liste der diesjährigen Teilnehmer einschließlich der Girlgroup.In japanischen Medien war berichtet worden, dass angesichts des jüngsten Gerichtsurteils in Südkorea für eine Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter kaum koreanische Musiker im diesjährigen Kohaku auftreten könnten.