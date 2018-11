Nordkoreas Delegation beginnt Besuchsprogramm in Südkorea

Photo : KBS News

Eine hochrangige Delegation Nordkoreas hat am Donnerstag ihr offizielles Besuchsprogramm in Südkorea begonnen.Die fünfköpfige Delegation, darunter der Vizevorsitzende des Asiatisch-Pazifischen Friedenskomitees, Ri Jong-hyok, landete am Vorabend auf dem Flughafen Incheon, um an einem internationalen Forum teilzunehmen. Kim Song-hye, Direktorin des taktischen Büros der Abteilung für Einheitsfront der Arbeiterpartei, stand ursprünglich auf der Liste der Delegationsmitglieder, sagte jedoch kurzfristig ihren Besuch ab.Die Delegation besucht heute wichtige Einrichtungen und Stätten in der Provinz Gyeonggi. Am Vormittag suchte sie eine Automesse in Pangyo für selbstfahrende Fahrzeuge auf. Am Nachmittag ist ein Besuch in einer Institution der Provinz zur Agrarforschung in Hwaseong vorgesehen.Die Delegation kam zu einer Mittagsrunde mit Gouverneur Lee Jae-myung zusammen. Auch ein Dinner mit Lee ist geplant, dazu wurde auch der Chef der regierenden Minjoo-Partei Lee Hae-chan eingeladen.Es gilt weiterhin als möglich, dass es zu Diskussionen über anstehende Angelegenheiten wie einen Gegenbesuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul, einen Nordkorea-Besuch des Papstes und den Dialog zwischen Nordkorea und den USA kommt.Die Delegation besucht am Freitag einen Pavillon an der Grenze und nimmt anschließend an dem Forum teil.