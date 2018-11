Seoul genehmigt Nordkorea-Besuch für Jubiläumsfeier von Geumgang-Touren

Photo : YONHAP News

Am Sonntag und Montag finden am Berg Geumgang gemeinsame Feierlichkeiten Süd- und Nordkoreas zum 20. Jubiläum des Beginns der innerkoreanischen Tourprogramme in die nordkoreanische Bergregion statt.Das Vereinigungsministerium habe einen Nordkorea-Besuch einer Delegation der Unternehmensgruppe Hyundai zu diesem Zweck genehmigt, teilte ein zuständiger Beamter mit.Die Delegation besteht aus 107 Personen, darunter 30 Vertretern der Hyundai Group einschließlich ihrer Vorsitzenden Hyun Jung-eun. Weitere Mitglieder sind drei frühere Vereinigungsminister, Abgeordnete, Vertreter lokaler Regierungen und Journalisten.Seit der Einstellung der Geumgang-Touren im Jahr 2008 fand von 2009 bis 2014 jedes Jahr eine gemeinsame Jubiläumszeremonie beider Koreas statt. Seit 2015 kam es infolge der angespannten innerkoreanischen Beziehungen nicht mehr dazu.Der Ministeriumsbeamte sagte, dass die geplante Zeremonie mit einer Wiederaufnahme von Touren zum Berg Geumgang nicht zusammenhänge.Auf nordkoreanischer Seite werden laut Informationen etwa 80 Personen, darunter Mitglieder des Asiatisch-Pazifischen Friedenskomitees, daran teilnehmen.