Moon und Pence diskutieren über Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Donnerstag in Singapur US-Vizepräsident Mike Pence getroffen.Beide diskutierten über Wege für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Moon betonte die Notwendigkeit der Kooperation zwischen Südkorea und den USA für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und dauerhaften Frieden.Er erwarte, dass große Fortschritte für eine vollständige Denuklearisierung erzielt würden, sollte ein zweiter Nordkorea-USA-Gipfel zustandekommen, sagte er. Er unterstrich, dass das starke südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis Nordkorea zum Dialog bewegt und die aktuelle Situation herbeigeführt habe.Pence teilte mit, dass Präsident Donald Trump am Morgen telefonisch seinen Dank gegenüber Moon geäußert habe, bei den Bemühungen um die Denuklearisierung der Halbinsel eine enge Partnerschaft gezeigt zu haben.Washington werde weiterhin Bemühungen unternehmen, um eine vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Denuklearisierung zu erzielen. Es habe viele Fortschritte gegeben. Er hoffe jedoch, dass Nordkorea künftig weitere wichtige Maßnahmen unternehmen werde, um das endgültige Ziel zu erreichen, hieß es weiter.Im Anschluss an das Treffen mit Pence nahm Moon am Gipfel zwischen dem südostasiatischen Staatenbund AESAN und Südkorea, China sowie Japan teil.Der Staatschef wird am Freitag nach Papua-Neuguinea weiterreisen, um am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC teilzunehmen.