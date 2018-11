Präsident Moon reist für APEC-Gipfel nach Papua-Neuguinea weiter

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Freitag in Singapur nach Papua-Neuguinea aufgebrochen.Nachdem er in Singapur an Treffen im Zusammenhang mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN teilnahm, wird Moon in Papua-Neuguinea dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC beiwohnen, der am Samstag und Sonntag stattfindet.Die zentralen Themen beim diesjährigen APEC-Gipfel sind inklusive Angelegenheiten und digitale Zukunft. Moon will dementsprechend die Vision der südkoreanischen Regierung für einen Staat ohne Ausgrenzung vorstellen und vorschlagen, einen Fonds für digitale Zukunft einzurichten, um die Kompetenzen auf dem Gebiet der digitalen Wirtschaft zu verbessern.Der Staatschef wird zugleich bilaterale Gespräche mit seinen Kollegen aus verschiedenen Ländern führen. Es wird erwartet, dass er dabei um Unterstützung für die Denuklearisierung und Friedensetablierung auf der koreanischen Halbinsel bitten und nach gemeinsamen Wegen für die Zusammenarbeit suchen wird.Am Samstagnachmittag ist ein Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping geplant. Am Samstagvormittag wird Moon mit dem Premierminister von Papua-Neuguinea, Peter O´Neil, und anschließend mit dem australischen Premierminister Scott Morrison zusammenkommen.