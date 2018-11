UN-Ausschuss verurteilt in Resolution Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea

Photo : KBS News

Ein UN-Ausschuss hat in einer Resolution Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea verurteilt.Auch solle Nordkorea dafür zur Rechenschaft gezogen werden, befand der für humanitäre Fragen zuständige dritte Ausschuss der Vereinten Nationen nach einer Konsensabstimmung.Auch Südkorea zählt zu den 61 Initiatoren der Resolution. Darin werden seit langem bestehende systematische und weit verbreitete sowie erhebliche Menschenrechtsverstöße in Nordkorea angeprangert.Der Weltsicherheitsrat solle geeignete Maßnahmen ergreifen, unter anderem eine Einschaltung des Internationalen Strafgerichtshofs.Auch sollten gezielte Sanktionen gegen die am stärksten Verantwortlichen beschlossen werden. Diese Formulierung zielt offenbar auf den Machthaber Kim Jong-un ab.Die Resolution wird voraussichtlich im kommenden Monat von der UN-Vollversammlung verabschiedet. Es wäre das 14. Jahr in Folge, dass ein solcher Beschluss wegen Menschenrechtsverstößen in Nordkorea gefasst wird.