US-Vize: USA fordern vor zweitem Gipfel mit Nordkorea keine Inventarliste der Atomanlagen

Photo : YONHAP News

Die USA werden nach Angaben ihres Vize-Präsidenten Mike Pence vor einem zweiten Gipfel mit Nordkorea keine Inventarliste seiner nuklearen Anlagen fordern.Doch würden beide Seiten während des zweiten Gipfels einen Plan für die Identifizierung der Waffen aufstellen müssen.Das sagte Pence in einem Interview mit NBC News im Anschluss an sein Gespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in in Singapur. Beide hatten dort an einem Treffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN teilgenommen.Es sei absolut zwingend, dass beide Seiten mit einem Plan für die Identifizierung aller Waffen und Entwicklungsstätten aus ihrem zweiten Spitzentreffen gehen. Der Plan sollte Inspektionen der Anlagen erlauben und einen Abbau von Nuklearwaffen umfassen. Es sei an der Zeit, Ergebnisse zu sehen, sagte Pence.Der US-Vize bekräftigte außerdem, dass Washington den Druck auf Pjöngjang aufrechterhalten werde bis ein Plan für die vollständige, nachweisliche und unumkehrbare Denuklearisierung des Nordens umgesetzt wurde.