Nordkoreas Medien: Kim Jong-un wohnt Test neuer Hightech-Waffe bei

Photo : KBS News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat laut Medienberichten einem Test einer neu entwickelten Hightech-Waffe beigewohnt.Kim habe am Freitag eine Anlage am nationalen Verteidigungsinstitut besucht und bei dem Test einer nicht spezifizierten neuen taktischen Waffe zugeschaut, berichtete das Staatsfernsehen KCTV.Die hochmoderne Waffe sei seit langer Zeit unter Federführung der Arbeiterpartei entwickelt worden. Sie erlaube es, Nordkoreas Territorium zu schützen und verbessere die Kampfkraft der Volksarmee erheblich.Der Test sei erfolgreich verlaufen. Alle anspruchsvollen und gewaltigen Indikatoren, die festgelegt worden seien, seien erfüllt worden, hieß es in dem Fernsehbericht weiter.Ein Vertreter des südkoreanischen Verteidigungsministeriums kommentierte, es habe sich nicht um einen Abschuss, sondern einen Test eines Waffensystems gehandelt. Es sei daher nicht angebracht, den Test als Provokation zu betrachten. Das Ministerium untersuche zurzeit, was genau getestet worden sei.