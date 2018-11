Nationales Seoul will Taxis für Haustiere und Frauen einführen

Die Stadt Seoul will neue Taxidienste einführen, darunter sogenannte Pet-Taxis oder Haustier-Taxis.



Laut der Stadtverwaltung sollen auf Menschen in Begleitung von Haustieren, Frauen und Senioren sowie für die Erledigung von Aufträgen zugeschnittene Dienste eingeführt werden.



Diese neuen Dienstleistungen sollen Taxiunternehmen, die Mitglied in Transportverbänden sind, gegen einen Aufpreis anbieten.



Pet-Taxis gab es bereits. Der Dienst war jedoch damals umstritten, weil keine offiziellen Taxis sondern gewöhnliche Fahrzeuge eingesetzt wurden.



Taxifahrer-Organisationen kündigten unterdessen für den 22. November eine Großkundgebung vor dem Parlament an. Sie fordern ein Verbot von Applikationen für Mitfahrdienste.