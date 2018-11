Spanien schlägt Südkorea Tauschgeschäft mit Flugzeugen vor

Photo : YONHAP News

Spanien hat Südkorea offiziell vorgeschlagen, Transportflugzeuge in seinem Besitz gegen koreanische Schulungsflugzeuge zu tauschen.Wie am Donnerstag bekannt wurde, habe Spanien bei einer Sitzung des gemeinsamen Ausschusses über die Rüstungsindustrie beider Länder am Montag und Dienstag in Madrid den Vorschlag unterbreitet.Spanien habe ein Tauschgeschäft vorgeschlagen, um große Transportflugzeuge vom Typ A-400M gegen koreanische Schulungsflugzeuge vom Typ T-50 zu tauschen, sagte ein Vertreter der Rüstungsindustrie. Die südkoreanische Regierung habe damit begonnen, den Vorschlag zu überprüfen.Spanien hatte 27 A-400M-Flugzeuge von Airbus bestellt, beschloss jedoch, 13 davon nicht einzusetzen. Wie verlautete, habe Airbus zugestimmt, dass Spanien die 13 Einheiten an andere Länder verkauft.Spanien hofft laut Informationen, vier bis sechs A-400M an Südkorea zu liefern und im Gegenzug etwa 30 Schulungsflugzeuge vom Typ KT-1 und 20 T-50-Flugzeuge einzuführen.