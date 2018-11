Schiffbauer Daewoo will Stellenkürzungsplan überprüfen

Photo : YONHAP News

Der Schiffbauer Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering will seinen Stellenkürzungsplan überprüfen.Daewoo teilte mit, eine erneute Überprüfung sei erforderlich. Man wolle erneut mit den Gläubigern über die Angelegenheit diskutieren.Der Schiffbauer hatte 2016 in seinem Plan für die Selbsthilfe der Gläubigergruppe versprochen, die Belegschaft von 13.000 Personen im Jahr 2015 bis Ende dieses Jahres auf etwa 9.000 zu reduzieren.Der Umsatz werde dieses Jahr voraussichtlich neun Billionen Won übersteigen. Die bei der Erstellung des Sanierungsplans prognostizierten Geschäftsergebnisse würden weit übertroffen. Man wolle binnen Jahresfrist eine Due-Diligence-Prüfung zur Umsetzung des Plans abschließen und mit den Gläubigern sprechen, so der Schiffbauer.