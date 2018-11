Kim Jong-un ordnet Verteilung von Mandarinen aus Südkorea an Jugendliche und Arbeiter an

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat angeordnet, die jüngst von Südkorea geschenkten Mandarinen an Jugendliche und Arbeiter in Pjöngjang zu verteilen.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass Südkoreas Präsident Moon Jae-in Mandarinen von der Insel Jeju als Gegengeschenk für die Pinienpilze schicken ließ, die Kim anlässlich des Korea-Gipfels im September geschickt hatte.Kim habe seine Dankbarkeit für Moons Geschenk ausgedrückt und angeordnet, die Mandarinen an Schüler und Arbeiter in Pjöngjang zu verteilen, hieß es.Südkorea hatte am 11. November 200 Tonnen Mandarinen von Jeju nach Nordkorea transportiert. Seoul hatte die zwei Tonnen Pinienpilze aus Nordkorea an getrennte Familien verteilt, die mit ihren Angehörigen im Norden noch nicht zusammengeführt werden konnten.