Warnung vor Grippewelle ausgegeben

Photo : YONHAP News

Erstmals in diesem Herbst und Winter ist landesweit eine Warnung vor einer Grippewelle ausgegeben worden.Die Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention teilten mit, dass letzte Woche 7,8 verdächtige Fälle pro 1.000 ambulante Patienten gemeldet worden seien. Damit sei der Grenzwert für eine Grippeepidemie von 6,3 Personen übertroffen worden.Die Warnung wurde zwei Wochen früher als letztes Jahr ausgegeben.Die Zentren rieten den Einwohnern wiederholt dazu, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Bisher wurden 66,9 Prozent der Kinder in der Altersgruppe von sechs Monaten bis zwölf Jahren geimpft. Die Quote erreicht bei den über 65-Jährigen 82,7 Prozent.