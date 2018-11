Nordkorea beschließt Ausweisung von US-Staatsbürger

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Ausweisung eines US-Staatsbürgers beschlossen.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass es sich dabei um einen Mann namens Bruce Byron Lowrance handelt, der das Land bereits am 16. Oktober über die Grenze zu China illegal betreten habe.Zudem vermeldete KCNA, dass der Festgenommene gestanden habe, auf Mission des US-Auslandsgeheimdienstes unterwegs gewesen zu sein.Über den genauen Zeitpunkt der Ausweisung ist bislang noch nichts bekannt.Die Handlung wird auch als Indikator für Nordkoreas Bereitschaft gesehen, sich konstruktiv für die Gespräche mit den USA einzubringen. In der Vergangenheit nämlich hat das Regime festgenommene US-Staatsbürger wiederholt als politische Geiseln für Verhandlungen mit Washington benutzt.