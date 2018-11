Nordkorea schlägt innerkoreanische Flugrouten vor

Photo : KBS News

Nordkorea hat vorgeschlagen, direkte Flugverbindungen zwischen den zwei Koreas einzuführen.Südkoreas Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport sagte in einer Stellungnahme, dass der Vorschlag am Freitag während eines innerkoreanischen Treffens zum Thema Luftfahrt gemacht wurde.Das Seouler Ministerium antwortete mit einem Gegenvorschlag, dass man das Thema in künftigen Treffen weiter diskutieren wolle.Die ersten Luftfahrt-Gespräche zwischen Nord- und Südkorea wurden im innerkoreanischen Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong abgehalten. Sie wurden vom Norden initiiert.