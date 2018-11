Das Management von BTS entschuldigt sich bei koreanischen Opfern der Atombomben in Japan

Photo : YONHAP News

Das Management der K-Pop Band BTS hat sich für die südkoreanischen Opfer von Atombomben im Jahr 1945 in Japan entschuldigt. Ausgang der Kontroverse war ein T-Shirt, dass eines der Bandmitglieder getragen hat.Ein Vertreter von Big Hit Entertainment hat sich mit rund zehn Vertretern in Hapcheon in der Provinz Süd-Gyeongsang am Freitag getroffen, um eine persönliche Entschuldigung abzugeben.Nach dem Treffen hat die Vereinigung der Korea Atomic Bomb Victims eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie Verständnis für die Situation gezeigt hat.Zuvor hatte eine japanische TV-Show einen Auftritt von BTS abgesagt, nachdem Berichte aufgetaucht waren, in denen das Bandmitglied Jimin ein T-Shirt mit dem Aufdruck der Atombombe von Hiroshima aus dem Jahr 1945 getragen hatte. Auf dem T-Shirt waren ebenfalls Slogans über die koreanische Unabhängigkeit zu sehen.