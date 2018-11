Innerkoreanisches Nordkoreas Delegation schließt Besuchsprogramm im Süden ab

Eine hochrangige Delegation Nordkoreas ist am Freitag nach einem viertägigen Besuchsprogramm in Südkorea heimgekehrt.



Der Leiter der fünfköpfigen Delegation und Vizevorsitzende des Asiatisch-Pazifischen Friedenskomitees, Ri Jong-hyok wollte bei der Abreise zu seinem Besuch im Süden keinen Kommentar abgeben.



Die Delegation nahm an einem internationalen Forum in Seoul teil. Sie besuchte zudem wichtige Einrichtungen und Industriestätte in der Provinz Gyeonggi. Ein Treffen mit dem Vorsitzenden der regierenden Minjoo Partei Koreas Lee Hae-chan kam ebenfalls zustande.



Kim Song-hye, Direktorin des taktischen Büros der Abteilung für die Einheitsfront der Arbeiterpartei, sagte jedoch ihren Besuch kurzfristig ab. Nordkorea begründete dies mit persönlichen Ursachen. Kim beteiligte sich an den Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA und war beim hochrangigen Treffen im Mai in New York mit dabei. Daher wurde vermutet, dass sie wegen einer wichtigeren Angelegenheit nicht nach Südkorea kommen konnte.