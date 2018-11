Internationales Gipfeltreffen zwischen Südkorea und Papua Neuguinea

Südkorea und Papua Neuguinea wollen ihre bilaterale Zusammenarbeit im Handel sowie gemeinsame Investition ausbauen.



Dies hätten Präsident Moon Jae-in und Papua Neuguineas Premierminister Peter O’Neill am Samstag beim Gipfel in Papua Neuguinea vereinbart, teilte Moons Sprecher Kim Eui-kyeom mit.



Beim Treffen am Rande des Gipfeltreffens der Asien-Pazifik-Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) vereinbarten beide Spitzenpolitiker zudem, bilaterale Kooperation in den Bereichen Energie und Hafen-Infrastruktur zu verstärken.



Peter O’Neill habe mehr Engagement zugesichert, damit ein bilaterales Investitionsabkommen möglichst schnell abgeschlossen werden könne.



Am Abend ist zudem ein Gipfeltreffen zwischen Präsident Moon und Chinas Staatschef Xi Jinping geplant.