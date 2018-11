Internationales Gipfel zwischen Südkorea und Australien - Ausbau von Personenaustausch vereinbart

Am Rande des APEC-Gipfeltreffens in Papua Neuguinea hat Präsident Moon Jae-in am Samstag mit dem australischen Premierminister Scott Morris eine umfassende Diskussion über die wirtschaftliche Zusammenarbeit, regionale sowie internationale politische Anliegen und den Personenaustausch geführt.



Moon bekräftigte, dass das Konzept der Indo-Pazifik-Strategie Australiens und die Neue Südpolitik seiner Regierung dasselbe Ziel teile. Moon schlug vor, durch bilaterale Kooperation Synergie-Effekte anzustreben.



Vereinbart wurde zudem, den bilateralen Personenaustausch im Rahmen des Working Holiday Programms weiterhin aufzubauen.