Vereinigungsminister Cho und Pompeo koordinieren Nordkorea-Strategie

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon und US-Außenminister Mike Pompeo sind am Freitag (Ortszeit) in Washington zusammengekommen, um ihre Bemühungen zur Denuklearisierung Nordkoreas zu koordinieren.Dies teilte das US-Außenministerium mit.Beide Minister hätten ihr Engagement für eine enge Kooperation zur Erreichung der endgültigen und vollständig überprüften Denuklearisierung Nordkoreas bestätigt, sagte Sprecherin Heather Nauert.Sie hätten zudem über Wege zur Verstärkung der Kooperation diskutiert, um die innerkoreansiche Kooperation und Fortschritte in den US-nordkoreanischen Nukleargesprächen im Gleichschritt aufrechtzuerhalten.Südkoreas Vereinigungsminister Cho sagte zuvor, dass er einen Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Seoul noch in diesem Jahr weiterhin für möglich halte. Er denke, dass die Einigung über den Besuch weiterhin gültig sei, sagte er am Donnerstag bei der Diskussionsrunde Korea Global Forum in Washington.