Beide Koreas rufen Japan zu Entschädigung für Zwangsarbeit während II. Weltkriegs auf

Photo : KBS News

Bei einem internationalen Forum zur Klärung des Sachverhaltes der Zwangsrekrutierung durch Japan während des Zweiten Weltkriegs in Seoul haben Vertreter beider Koreas einstimmig eine Entschädigung der japanischen Regierung gefordert.An dem Forum am Freitag in Goyang in der Provinz Gyeonggi nahmen Vertreter aus acht Asien-Pazifik-Staaten, darunter Japan und China sowie eine hochrangige nordkoreanische Delegation teil.Eine südkoreanische Nichtregierungsorganisation rief die Tokioter Regierung dazu auf, dem Urteil des südkoreanischen Gerichtshofes über eine Entschädigung nachzukommen. Der Vorsitzende des nordkoreanischen Asien-Pazifik-Friedensausschusses Ri Jong-hyok warf der japanischen Regierung Ausdrücke wie "Entführung und Festnahme" vor.Der ehemalige japanische Premierminister Yukio Hatoyama erinnerte an die Position des japanischen Außenministeriums, wonach das Recht des Individuums auf Entschädigungen noch gelte.Zum Abschluss des Forums wurde eine gemeinsame Erklärung angenommen, in dem die Zwangsrekrutierung als Kriegsverbrechen definiert wird.