Präsident Moon fordert Vertiefung des multilateralen Handelssystems

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat eine Vertiefung des multilateralen Handelssystems gefordert.Es müssten internationale Anstrengungen auf der Grundlage der Prinzipien der Welthandelsorganisation (WTO) unternommen werden. Das multilaterale Handelssystems müsse angesichts zunehmender protektionistischer und den Welthandel gefährdender Schritte gestärkt werden.Das sagte Moon nach Angaben seines Büros am Samstag bei einem Treffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftszusammenarbeit (APEC) in Papua-Neuguinea.In einer Rede vor dem Beirat für Wirtschaftsberatung habe er gesagt, dass die steigende Flut des Protektionismus das Vertrauen in das multilaterale Handelssystem aushöhle und das zentrale Element für Schwankungen der Weltwirtschaft geworden sei.Solche Unvorhersehbarkeiten im internationalen Handelsumfeld seien eine Gefahr für stark vom Handel abhängige Staaten und bereiteten den Unternehmen eine schwierige Zeit, habe Moon gemahnt.