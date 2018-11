US-Geheimdienstbeamter kam für Gespräch mit Nordkoreanern nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein hoher Beamter des US-Geheimdienstes ist für Gespräche mit Nordkoreanern nach Südkorea gekommen.Das berichteten mit dem Vorgang vertraute Quellen am Samstag.Andrew Kim, Leiter der für Korea zuständigen Abteilung Korea Mission Center, sei am vergangenen Mittwoch zu einem viertägigen Besuch in Südkorea eingetroffen. Er habe nordkoreanische Beamte im Waffenstillstandsort Panmunjom getroffen sowie mit südkoreanischen Beamten gesprochen.Der Geheimdienstler mit koreanischen Wurzeln gilt als enger Vertrauter von Außenminister Mike Pompeo. Er hatte an den meisten hochrangigen Gesprächen zwischen Washington und Pjöngjang in diesem Jahr teilgenommen.Zweck des Geheimbesuchs war es offenbar, Differenzen über den Prozess der Denuklearisierung abzubauen. Hintergrund sind für diesen Monat geplante Gespräche zwischen Pompeo und dem Vizevorsitzenden der nordkoreanischen Arbeiterpartei Kim Yong-chol.Die Gespräche waren bereits einmal verschoben worden.