Präsident Moon kehrt von Besuchen in Singapur und Papua-Neuguinea zurück

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Sonntagabend von seinen sechstägigen Besuchen in Singapur und Papua-Neuguinea wegen der Teilnahme an regionalen Treffen zurückgekehrt.Beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Papua-Neuguinea stellte Moon die Vision der südkoreanischen Regierung für einen innovativen und inklusiven Staat vor. Er schlug vor, einen APEC-Fonds für digitale Innovation einzurichten, um die digitale Kluft unter den Ländern abzubauen.Während seiner Besuche in beiden Ländern führte Moon bilaterale Gespräche mit Staats- und Regierungschefs führender Staaten über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Beim Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Mittwoch diskutierten beide Staatschefs über eine Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea. Am folgenden Tag kam Moon mit US-Vizepräsident Mike Pence zusammen, dabei wurde das enge südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis bekräftigt.Moon und Chinas Präsident Xi Jinping vereinbarten bei ihrem Treffen am Samstag, die bilaterale strategische Kommunikation für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu verstärken. Sie einigten sich, für einen erfolgreichen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel zu kooperieren.Moon trieb bei den Besuchen seine Neue Südpolitik zur Verstärkung der Kooperation mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN voran. Es wurde festgelegt, im kommenden Jahr in Seoul einen Sondergipfel zwischen Südkorea und ASEAN abzuhalten.