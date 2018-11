Säbelfechter Ha Han-sol holt Weltcup-Titel

Photo : YONHAP News

Säbelfechter Ha Han-sol hat beim ersten Weltcup der Saison des internationalen Dachverbandes für den Fechtsport FIE Einzel-Gold gewonnen.Im Finale im Herren-Einzel am Samstag (Ortszeit) in Algier setzte sich Ha mit 15:9 gegen Luigi Samele aus Italien durch.Damit gelang es Ha zum ersten Mal, im Einzelwettbewerb bei einem internationalen Wettkampf eine Medaille zu gewinnen. Seine bisherige Bestleistung bei einem Weltcup war der achte Platz, den er im Mai in Moskau erreicht hatte.Sein Landsmann Oh Sang-uk gewann die Bronzemedaille.