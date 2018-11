US-Präsident Trump bekräftigt gutes Verhältnis mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat das gute Verhältnis zwischen den USA und Nordkorea bekräftigt.Für ihn sei es als Präsident sehr schwierig gewesen in Nordkorea-Fragen Entscheidungen zu treffen, sagte er in einem Programm von Fox News.Bei der Amtsübernahme habe ihm sein Vorgänger Barack Obama gesagt, die Nordkorea-Frage sei mit Abstand das größte Problem, dem sich die USA gegenübersähen.Er und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hätten echte Entscheidungen treffen müssen, wie mit Nordkorea weitergemacht werde. Er sei so weit glücklich mit dem gewählten Ansatz, fügte der US-Präsident hinzu.