Wirtschaft Zahl einfacher Arbeiter deutlich gesunken

Die Zahl der einfachen Arbeiter ist jüngst so stark wie nie in den letzten fünf Jahren zurückgegangen.



Laut dem Statistikamt bekleideten im Oktober 3,561 Millionen Menschen Stellen für einfache Arbeiter. Das waren 93.000 Menschen weniger als ein Jahr davor. Damit wurde der stärkste Rückgang seit 2013 verbucht.



Die Zahl schrumpfte zudem seit April den siebten Monat in Folge. Bis Juni ging unter anderem die Zahl der entsprechenden Beschäftigten in Restaurants und dem Beherbergungsgewerbe zurück. Von Juli bis September wurde der Rückgang besonders in den Bereichen Anlagenmanagement und Verleihgeschäft beobachtet. Im Oktober waren Reparatur- und weitere persönliche Dienstleistungen davon betroffen.



Als Grund werden neben dem Konjunkturrückgang Umstrukturierungen in einigen Branchen vermutet. Beobachter führen das Phänomen auch auf negative Folgen der Anhebung des Mindestlohns zurück.