Gouverneur von Gyeonggi weist Anschuldigungen gegen seine Frau zurück

Photo : YONHAP News

Der Gouverneur der Provinz Gyeonggi, Lee Jae-myung, hat die Anschuldigungen gegen seine Ehefrau zurückgewiesen.Das Konto im sozialen Netzwerk Twitter, über das falsche Gerüchte zu Wahlen verbreitet wurden, gehöre nicht seiner Frau, betonte er in einer Erklärung vor dem Verwaltungssitz der Provinz.Seine Frau habe keine umstrittenen Gerüchte über seine politischen Konkurrenten in Umlauf gebracht und es gebe keine Beweise dafür, dass das Twitter-Konto ihr gehöre, hieß es.Die Polizeibehörde Gyeonggi-Süd will den Fall an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Sie empfiehlt eine Anklage gegen Kim Hye-gyeong, die Ehefrau des Provinz-Gouverneurs, wegen Verstoßes gegen das Wahlgesetz sowie Verleumdung.Kim soll auf Twitter unter dem Nutzernamen "Hyegyeonggung Ms. Kim" gezielt falsche Informationen gestreut haben. Sie habe damit vor den Kommunalwahlen im April dem schärfsten Widersacher ihres Mannes in der Minjoo-Partei Koreas im Rennen um die Nominierung als Kandidat für den Gouverneursposten schaden wollen.