Innerkoreanisches Nordkoreas Medien verschärfen Kritik an Streitkräften Südkoreas und der USA

Nordkoreas Propagandamedien haben die jüngsten Entwicklungen bei den Streitkräften Südkoreas und der USA kritisiert.



Das an das Ausland gerichtete Propagandamedium „North Korea Today“ betonte, dass das US-Militär mit der Nordkorea-Politik der Trump Regierung, nämlich die „Denuklearisierung durch maximalen Druck“, Schritt halte.



Das US-Militär wolle in Südkorea ein System zur Überwachung der Entwicklungen bei der nordkoreanischen Armee in Echtzeit aufbauen und eine gemeinsame Militärübung mit Japan abhalten, für die ein nuklear betriebener Flugzeugträger und strategische Bomber mobilisiert würden. Die Formel der USA, durch die militärische Druckausübung die Verhandlungsmacht zu erhöhen, gelte jedoch nicht gegenüber Nordkorea, hieß es.



Das an Südkorea gerichtete Propagandamedium „Uriminzokkiri“ verschärfte die Kritik am südkoreanischen Militär. Eine Übung der Marineinfanterie, die Einführung eines europäischen Tankflugzeuges und die Entscheidung für die Beschaffung neuer Patriot-Lenkflugkörper kritisierte das Medium als Ausdruck böser Tricks.



Uriminzokkiri warnte, dass das südkoreanische Militär nicht leichtfertig handeln sollte. Niemand könne mit Gewissheit sagen, welche Höhen und Tiefen die sich derzeit positiv entwickelnden innerkoreanischen Beziehungen erleben würden, hieß es.