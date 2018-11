Südkorea will Vorbereitungen für Seoul-Besuch von Kim Jong-un binnen Jahresfrist treffen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium will Vorbereitungen für einen Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul binnen Jahresfrist treffen.Die entsprechende Äußerung machte Sprecher Baik Tae-hyun am Montag vor der Presse als Antwort auf die Frage, ob Kims Gegenbesuch binnen Jahresfrist möglich sei. Das Ressort werde sich gut vorbereiten, damit die Vereinbarungen zwischen beiden Koreas einschließlich des Besuchs von Kim im laufenden Jahr reibungslos umgesetzt würden.Beide Koreas hatten beim Gipfel im September in Pjöngjang vereinbart, dass Kim binnen Jahresfrist die südkoreanische Hauptstadt besucht.Hinsichtlich der Verzögerung bei der Umsetzung des Projekts zur innerkoreanischen Eisenbahnverbindung hieß es, dass Vorbereitungen getroffen würden, um die Zeremonie für den Baubeginn wie vereinbart abzuhalten.Zu einem Zeitpunkt eines hochrangigen Treffens zwischen Nordkorea und den USA äußerte der Sprecher, seines Wissens seien Diskussionen zwischen beiden Ländern darüber in Gang.Außerdem hieß es, dass sich ein Beamter des Vereinigungsministeriums an einer geplanten Arbeitsgruppe zwischen Südkorea und den USA zur Diskussion über die Denuklearisierung und Nordkorea-Sanktionen beteilige.