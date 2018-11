Ölpreise nach Senkung von Mineralölsteuern stark gesunken

Photo : YONHAP News

Die Ölpreise in Südkorea sind nach der Senkung der Mineralölsteuern stärker als erwartet gesunken.Grund ist, dass sich auch der globale Ölpreisverfall im Preis widergespiegelt hat.Benzin koste mit Stand vom 17. November, dem zwölften Tag nach der Senkung der Mineralölsteuern, an den Tankstellen im Lande im Schnitt 1.556,8 Won (1,38 Dollar) pro Liter, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie mit.Damit verbilligte sich Benzin um über 133 Won verglichen mit dem 5. November, unmittelbar vor der Steuersenkung. Die Regierung hatte mit einer Verbilligung von 123 Won gerechnet.Der Dieselpreis sank um 87,7 Won.Bei zwei von drei Tankstellen fiel der Benzinpreis stärker als von der Regierung erwartet. In allen provinzfreien Städten und Provinzen mit Ausnahme von Süd-Jeolla wurde eine Preissenkung von mehr als 123 Won verbucht.Lediglich 173 Tankstellen im Lande, damit nur 1,5 Prozent sämtlicher Tankstellen, senkten bisher den Preis nicht.