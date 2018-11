Young Kim schafft Einzug in US-Kongress nicht

Photo : YONHAP News

Die Korea-Amerikanerin Young Kim hat bei den Zwischenwahlen in den USA schließlich doch verloren.Die Nachrichtenagentur AP berichtete am Samstag (Ortszeit), dass der Demokrat Gil Cisneros im Kongress-Wahlbezirk 39 von Kalifornien die Republikanerin Kim besiegt habe.Am Anfang der Stimmenauszählung lag Kim mit einem Vorsprung von 8,5 Prozentpunkten vor Cisneros. Im Zuge der Stimmenauszählung verringerte sich jedoch die Stimmendifferenz. Am Freitag überholte Cisneros seine Gegnerin mit einem Vorsprung von 941 Stimmen.Wie verlautete, habe Kim nach dem Beginn der Auszählung der per Briefwahl abgegebenen Stimmen immer weniger Stimmen erhalten.