Börse kann auf Vier-Wochen-Hoch zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Montag auf ein Vier-Wochen-Hoch zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 0,39 Prozent auf 2.100,56 Zähler.Grund für den Anstieg seien laut Analysten nachlassende Sorgen über Handelsfragen gewesen.Am Wochenende habe es die Nachricht gegeben, dass die USA und China eine Einigung in Handelsfragen erzielen können, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment. Doch seien die Unsicherheit noch immer groß. Es gebe keine klaren Anzeichen für eine Lösung der Frage in naher Zukunft, sagte der Experte.