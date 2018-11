Hyundai-Vorsitzende: Wiederaufnahme von Korea-Tourismusprojekt binnen Jahresfrist schwierig

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der Hyundai-Vorsitzenden Hyun Jeong-eun ist eine Wiederaufnahme des Projekts für Reisen zum nordkoreanischen Geumgang-Berg noch in diesem Jahr schwierig.Doch werde das Programm in nicht zu ferner Zukunft wieder in Gang sein, sagte die Firmenchefin nach einem zweitägigen Besuch in Nordkorea.Auf die Frage eines Reporters, ob die Fortsetzung des Tourismusprojekts bei ihrem Besuch mit nordkoreanischen Beamten diskutiert worden sei, sagte sie, dass sie Nordkoreas Bereitschaft für eine schnelle Wiederaufnahme bestätigen konnte. Konkrete Diskussionen habe es aber nicht gegeben.Hyun und rund 100 weitere Südkoreaner waren anlässlich der Feiern zum 20. Jahrestag der Aufnahme der Reisen zu dem nordkoreanischen Gebirge dorthin gereist.