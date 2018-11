Washington sanktioniert Südafrikaner wegen Unterstützung für Nordkoreas Ölimport

Photo : YONHAP News

Die USA haben einen Südafrikaner wegen des Verdachts sanktioniert, Nordkorea beim Ölimport geholfen zu haben.In einer Pressemitteilung am Montag (Ortszeit) teilte das US-Finanzministerium mit, dass das Büro für die Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) den in Russland geborenen Südafrikaner Vladlen Amtchentsev auf die Sanktionsliste gesetzt habe.Er habe das bereits sanktionierte Unternehmen Velmur Management beraten, wie die Sanktionen umgangen werden könnten, hieß es.Das US-Finanzministerium hatte im August Velmur Management Pte. Ltd. und Transatlantic Partners Pte. Ltd. auf die Sanktionsliste gesetzt. Transatlantic wurden Aktivitäten für die nordkoreanische Energieindustrie vorgeworfen, Velmur die Unterstützung für Transatlantic sowie Lieferung von Waren oder Dienstleistungen.Finanzminister Steven Mnuchin sagte, Nordkorea sei auf die Hilfe von Kriminellen und illegalen Akteuren angewiesen, um Finanzmittel zu beschaffen und transferieren. Im Rahmen des Engagements für die endgültige und vollständig überprüfte Denuklearisierung werde das Finanzministerium gegen jeden Akteur, der täuschende Praktiken Nordkoreas unterstützen wolle, weiterhin Sanktionen verhängen und umsetzen.