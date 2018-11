Smart Farm nach koreanischem Modell in VAE eröffnet

Photo : KBS News

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist am Sonntag (Ortszeit) eine sogenannte Smart Farm mit südkoreanischer Spitzentechnologie gebaut worden.Den landwirtschaftlichen Betrieb stellte die Sharja City for Humanitarian Services, die Menschen mit Behinderung hilft, mit Unterstützung des koreanischen Mobilfunkanbieters KT fertig.Es ist das erste Mal, dass KT eine Smart Farm im Ausland entworfen und gebaut hat.Innerhalb des Betriebs sind vielerorts Sensoren eingerichtet, die unter anderem Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlagsmenge und die CO2-Konzentration messen. Anhand der dadurch gesammelten Daten werden Bedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Belüftung automatisch reguliert, damit die Nutzpflanzen in einem optimalen Umfeld gedeihen können.Mittels der erweiterten Realität erfolgt zudem die technologische Unterstützung in Echtzeit aus Südkorea. Angesichts hoher Temperaturen und der Trockenheit in einer Wüstenregion wird Wasser wiederverwendet, damit wird der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert und die Kühlung ermöglicht.