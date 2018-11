Südkorea und USA starten Arbeitsgruppe zu Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA starten heute eine Arbeitsgruppe für die Koordinierung der Bemühungen um eine Denuklearisierung Nordkoreas.Lee Do-hoon, der südkoreanische Sondergesandte für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, sagte Reportern am Montag bei der Ankunft in Washington, dass die Details zum Betrieb des Gremiums fast vollständig festgelegt seien.Die Konsultationen würden damit auf eine systematische Grundlage gestellt, der Umfang gehe über die Belange des Außenministeriums hinaus.Lee und sein US-amerikanisches Gegenüber Stephen Biegun werden ihre Länder in der Arbeitsgruppe repräsentieren. Aus Südkorea werden auch Beamte des Vereinigungsministeriums und des Präsidialamtes daran beteiligt sein. Die USA schicken Beamte des Außenministeriums und des Sicherheitsrates des Weißen Hauses in die Gespräche.Unterdessen meldete das US-Außenministerium, dass Biegun sein südkoreanisches Gegenüber Lee Do-hoon am Dienstag in Washington treffen werde. Beide wollten die enge Abstimmung in den Bemühungen für das gemeinsame Ziel der endgültigen und vollständig nachgewiesenen Denuklearisierung Nordkoreas weiter verstärken.