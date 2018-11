Wirtschaft Gewerkschaftsdachverband kündigt wegen flexibler Arbeitszeiten Generalstreik an

Der Gewerkschaftsdachverband KCTU hat angekündigt, am Mittwoch in den Generalstreik zu treten.



KCTU begründete auf einer Pressekonferenz am Dienstag vor dem Präsidentensitz die Entscheidung damit, dass die Regierung das Arbeitsrecht zum Schlechten ändern wolle, um die Einheitsdauer für flexible Arbeitszeiten zu verlängern.



Der Verband kritisierte die Beschäftigungspolitik der Regierung. Die Uhr für die Verwandlung atypischer Beschäftigungsverhältnisse in reguläre Arbeitsverhältnisse sei stehengeblieben, hieß es. Zugleich forderte KCTU, wichtige Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO zügig zu ratifizieren, um das Recht auf die Gewerkschaftsbeteiligung zu gewährleisten.



KCTU hat vor, am Mittwochnachmittag vor dem Parlamentssitz auf Yeouido in Seoul eine Kundgebung für den Generalstreik zu veranstalten. Erwartet wird, dass 150.000 Mitglieder aus dem ganzen Land an dem Streik teilnehmen.



Nach dem gültigen Gesetz sind während einer Dauer von bis zu drei Monaten flexible Arbeitszeiten erlaubt. Die Regierung überprüft, die Frist auf sechs Monate zu verlängern.